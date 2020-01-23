В Филадельфии в День соборности открылось почетное консульство Украины (фото)

Официальную церемонию открытия украинские и американские дипломаты провели в День соборности, 22 января.

В Филадельфии, на восточном побережье Соединенных Штатов Америки, открылось почетное консульство Украины.

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Об этом сообщает посольство Украины в США в социальной сети Facebook.

«Символично, что в День соборности (22 января - УНИАН) Украина открыла свое почетное консульство в Филадельфии, штат Пенсильвания, одном из крупнейших городов восточного побережья США», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в официальной церемонии открытия приняли участие посол Украины в США Владимир Ельченко, генконсул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, представители украинской общины Америки, а также американские дипломаты.

Почетным консулом Украины в Филадельфии стала вице-президент Украинской Федерации Америки, общественный деятель и юрист Ирина Мазур.