Зеленский в Украинском доме в Давосе: спасибо за продвижение Украины в мире

В этом году это многоформатное пространство стало крупнейшим за всю свою историю.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Украинский дом в Давосе (Швейцария) и поблагодарил за содействие в продвижении Украины в мире.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в этом году это многоформатное пространство стало крупнейшим за всю свою историю.

"Это – хорошая возможность для Украины продемонстрировать свое лицо. Мы хотим изменить Украину, но мы можем это сделать только с вашей большой помощью и поддержкой", - отметил президент, обращаясь к представителям бизнеса, которые собрались в Украинском доме.

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Глава государства посмотрел видеоролик, авторы которого призывали инвестировать в украинскую экономику. "Замечательный ролик. Спасибо за продвижение нашей страны в мире", - сказал Зеленский.

В Офисе президента напомнили, что мультиформатный хаб Ukraine House Davos уже третий раз функционирует в рамках Всемирного экономического форума и "демонстрирует мировым лидерам бизнеса Украину и ее экономику, что быстро растет".