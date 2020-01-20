Зеленский обсудил с главой ОБСЕ усиление миссии наблюдателей на Донбассе

Стороны обсудили вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Албании, действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой. Стороны обсудили дальнейшую работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский отметил, что важным фактором для Украины является вопрос отношений с ОБСЕ в контексте председательства Албании в этой организации.

Президент отметил, что на встрече в Нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года стороны договорились о нескольких позициях относительно ОБСЕ, которые помогут в достижении мира на Донбассе.

В частности – по круглосуточной работе СММ, зеркальном увеличении количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведение сил.

«Очень важно – это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на украинско-российской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия», – подчеркнул президент Украины.

Эди Рама согласился, что такой формат повысит достоверность наблюдений, а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить.

Стороны обсудили вопрос расширения мандата миссии ОБСЕ в Украине.

Ранее сообщалось, что председатель ОБСЕ назвал "первоочередную цель" на Донбассе. По его словам, организация будет прилагать максимум усилий для полного и устойчивого прекращения огня на Донбассе.