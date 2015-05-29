Чубаров: По логике ФСБ, дело за "покушение на территориальную целостность РФ" можно возбудить и против Меркель

Так Чубаров на своей странице в Facebook прокомментировал уголовное дело российской ФСБ против него за «призывы к нарушению территориальной целостности государства».

«Если следовать "логике" ФСБ , то следующими фигурантами уголовного дела "о посягательстве на территориальную целостность России" рискуют стать лидеры более 100 стран мира, не признающих аннексию Крыма Россией...Как - то особо тревожно стало за госпожу Меркель, которая при недавней встрече с Путиным заметила, что Крым остается частью независимой Украины», – написал Чубаров.

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По его словам, известие об открытии против него уголовного дела застала его в Стамбуле, откуда он вылетает в Киев