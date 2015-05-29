Чубаров: По логике ФСБ, дело за "покушение на территориальную целостность РФ" можно возбудить и против Меркель
23:25, 29 мая 2015Политика
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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет, что фигурантами уголовных дел за «покушение на территориальную целостность России» могут стать лидеры сотни стран.
фигурантами уголовных дел за «покушение на территориальную целостность России» могут стать лидеры сотни стран
Так Чубаров на своей странице в Facebook прокомментировал уголовное дело российской ФСБ против него за «призывы к нарушению территориальной целостности государства».
«Если следовать "логике" ФСБ , то следующими фигурантами уголовного дела "о посягательстве на территориальную целостность России" рискуют стать лидеры более 100 стран мира, не признающих аннексию Крыма Россией...Как - то особо тревожно стало за госпожу Меркель, которая при недавней встрече с Путиным заметила, что Крым остается частью независимой Украины», – написал Чубаров.
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По его словам, известие об открытии против него уголовного дела застала его в Стамбуле, откуда он вылетает в Киев
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