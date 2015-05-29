Судью, который вел дело Коцабы, мобилизовали

Об этом заявил председатель Ивано-Франковского городского суда Тарас Антоняк, пишет украинская служба Радио Свобода.

Среди мобилизованных, по его словам – судья-криминалист Владимир Попович, у которого на рассмотрении около 50 дел, они будут распределены между другими судьями. Хотя, по словам Антоняка, проблема в том, что «некоторые дела уже подходили к завершению, по некоторым делам люди находятся под стражей длительный промежуток времени – сейчас согласно закону эти дела должны начаться сначала».

Попович ведет также дело блогера Руслана Коцабы, которого обвиняют в государственной измене и препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. Здесь ситуация несколько иная: есть запасной судья, поэтому дело будет продолжено, добавил Антоняк.

Читайте такжеЖурналиста Коцабу, которого обвиняют в государственной измене, оставили за решеткой еще на два месяцаКак объяснил председатель суда, по делу Коцабы «было заявлено много свидетелей, что это может быть долго, поэтому было определено запасного судью, а случилось так, что этот запасной судья согласился».

Судьи, которых мобилизовали в середине мая, прошли медкомиссию и готовятся к военному обучению. Они не отказались от мобилизации, хотя могли это сделать, учитывая специальный статус судей.

Пока это первый случай в Украине, когда судей мобилизовывают, потому что те, которые сейчас находятся на фронте, являются добровольцами.