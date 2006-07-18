В заседании парламента объявлен очередной перерыв
12:34, 18 июля 2006Политика
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Депутаты соберутся в 16.00
Утреннее заседание Верховной Рады закрыто. Вечернее заседание начнется в 16 часов.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр МОРОЗ сообщил в сессионном зале, что рабочая группа завершает работу над распределением народных депутатов по парламентским комитетам и руководящих должностей в этих комитетах.
Также А.МОРОЗ сообщил о том, что в 15.00 состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций Верховной Рады.
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