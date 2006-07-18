В заседании парламента объявлен очередной перерыв

Утреннее заседание Верховной Рады закрыто. Вечернее заседание начнется в 16 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Александр МОРОЗ сообщил в сессионном зале, что рабочая группа завершает работу над распределением народных депутатов по парламентским комитетам и руководящих должностей в этих комитетах.

Также А.МОРОЗ сообщил о том, что в 15.00 состоится заседание Согласительного совета лидеров фракций Верховной Рады.