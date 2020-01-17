Пристайко рассказал, когда Иран передаст "черные ящики" Украине

Отмечается, что сначала "черные ящики" проанализирует совместная группа с участием представителей Канады, Ирана, Украины в Тегеране.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, когда «черные ящики» со сбитого украинского самолета Иран передаст Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Верховной Раде Украины, отвечая на вопросы народных депутатов.

Читайте такжеНа следующей неделе в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана – ПристайкоГлава МИД напомнил, что вчера вечером провел телефонный разговор с иранским министром иностранных дел Джавадом Зарифом.

По его словам, иранский министр заверил, что «пока, так как ответственность в первую очередь лежит на власти Ирана по расследованию, в любом случае, согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию - иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему, - получает доступ к «черным ящикам» на месте».

«После этого, отдельно, «черные ящики» иранская сторона готова передать Украине. В принципе, это соответствует международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследований», - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.