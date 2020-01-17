Пристайко рассказал, когда Иран передаст "черные ящики" Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, когда «черные ящики» со сбитого украинского самолета Иран передаст Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Верховной Раде Украины, отвечая на вопросы народных депутатов.
Читайте такжеНа следующей неделе в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана – ПристайкоГлава МИД напомнил, что вчера вечером провел телефонный разговор с иранским министром иностранных дел Джавадом Зарифом.
По его словам, иранский министр заверил, что «пока, так как ответственность в первую очередь лежит на власти Ирана по расследованию, в любом случае, согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию - иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему, - получает доступ к «черным ящикам» на месте».
«После этого, отдельно, «черные ящики» иранская сторона готова передать Украине. В принципе, это соответствует международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследований», - сказал Пристайко.
Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.
Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.
На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.