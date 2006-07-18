Тимошенко призывает ”Нашу Украину” вместе сложить полномочия

Лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призвала народных депутатов из фракции «Наша Украина» вместе сложить депутатские полномочия с тем, чтобы Верховная Рада стала недееспособной.

Как передает корреспондент УНИАН, она сказала сегодня в парламенте, что в ВР произошел «настоящий политический переворот». По ее словам, большинство, сложившееся в парламенте, является «политически нелегитимным», поскольку не опирается на большинство общества.

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, «с правовой точки зрения это не является законной группировкой». По ее словам, сегодняшнее повторное объявление о создании антикризисной коалиции является свидетельством того, что ранее «это было сделано незаконно».

Лидер БЮТ отметила, что это большинство является «морально нелегитимным», поскольку замешано на «продажности такого масштаба», которого еще не знала Украина.

Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО, «переворот в парламенте» может остановить Президент Украины, распустив эту Верховную Раду. В то же время она заметила, что выходом является ситуация, когда фракция БЮТ вместе с фракцией «Наша Украина», то есть не менее 150 народных депутатов, сложат свои депутатские полномочия и парламент окажется недееспособным.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что фракция БЮТ готова к такому шагу, и призвала «Нашу Украину» поддержать ее.

В Верховную Раду по списку БЮТ прошли 129 народных депутатов. На сегодня уже четыре народных депутата из этой фракции вошли в антикризисную коалицию.

В составе фракции «Наша Украина» - 80 депутатов. Известно, что двое ее представителей вошли в новую коалицию.