Навальный: войну в Украине начал президент России
Навальный убежден, что войну в Украине начал президент России Владимир Путин.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявляет, что захват Россией Крыма был нарушением международных договоренностей, и это нанесет стране большой ущерб. Об этом сообщает Радио Свобода.
«Кто начал войну в Украине? Это известно. Это сделали Путин и его окружение. Он это сделал для того, чтобы сохранить монополию своей власти, чтобы, в частности, иметь эксклюзивное право обогащаться», – сказал Навальный.
Читайте такжеСуд отказался заменить Навальному условный срок на реальныйПо его словам, сейчас проблему Крыма невозможно решить быстро, поскольку там нужно проводить референдум. А конфликт на Донбассе, как считает российский оппозиционер, затягивает Россию в пропасть, и Москва должна прекратить поддерживать сепаратистов.
Как сообщал УНИАН ранее, оппозиционер подчеркнул, что Путин устанавливает "династическое правление", и только пакеты западных санкций, направленных на лояльные президенту РФ кланы, могут что-то изменить.