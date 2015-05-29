Навальный: войну в Украине начал президент России

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявляет, что захват Россией Крыма был нарушением международных договоренностей, и это нанесет стране большой ущерб. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Кто начал войну в Украине? Это известно. Это сделали Путин и его окружение. Он это сделал для того, чтобы сохранить монополию своей власти, чтобы, в частности, иметь эксклюзивное право обогащаться», – сказал Навальный.

Читайте такжеСуд отказался заменить Навальному условный срок на реальныйПо его словам, сейчас проблему Крыма невозможно решить быстро, поскольку там нужно проводить референдум. А конфликт на Донбассе, как считает российский оппозиционер, затягивает Россию в пропасть, и Москва должна прекратить поддерживать сепаратистов.

Как сообщал УНИАН ранее, оппозиционер подчеркнул, что Путин устанавливает "династическое правление", и только пакеты западных санкций, направленных на лояльные президенту РФ кланы, могут что-то изменить.