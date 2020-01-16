Украина заинтересована в получении статуса партнера НАТО с расширенными возможностями - Минобороны

Украинская сторона проинформировала послов государств-членов НАТО о развитии ситуации с безопасностью в Украине и в Черноморско-Азовском регионе.

Украина заинтересована в получении статуса партнера Организации Североатлантического договора с расширенными возможностями (Enhanced Oportunity Partnership - EOP).

Об этом заявила заместитель министра обороны Алина Фролова во время работы делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Брюсселе 14-15 января, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Украинская сторона, в частности, проинформировала послов государств-членов НАТО о развитии ситуации с безопасностью в Украине и в Черноморско-Азовском регионе.

«Участники заседания обсудили критически важные сферы, которые требуют особого внимания и помощи со стороны Альянса в рамках Комплексного пакета помощи, который будет обновлен в рамках новой политики партнерства «одна страна - один план», - говорится в сообщении.

Как заметила Фролова, украинская сторона обратила внимание союзников на заинтересованность Украины в получении статуса партнера с расширенными возможностями (Enhanced Oportunity Partnership - EOP), который будет способствовать достижению более высокого уровня совместимости подразделений Вооруженных Сил Украины с НАТО.

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«Учитывая существенные изменения в сфере безопасности и рост гибридных угроз вокруг Украины, стороны согласовали модальности проведения в октябре текущего года в Украине совместных учений Украина-НАТО по защите критической инфраструктуры в Черном море «Нерушимая устойчивость - 2020» («Coherent Resilience - 2020») и подписали его спецификацию», - подчеркнули в министерстве.