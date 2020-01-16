Замглавы ОП Ковалив отрицает участие в совещании с Гончаруком, записи которого "слили" в сеть

По словам Юлии Ковалив, на записях звучит не ее голос, и не в ее стиле общения.

Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив отрицает свое участие в совещании, якобы аудиозапись с которого опубликована в Сети.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения", - написала Ковалив.

Она добавила, что "если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили".

Голос якобы Ковалив появился во второй части слитой в сеть аудиозаписи, достоверность которых пока не подтверждена.

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Напомним, на аудиозаписи в обсуждении якобы участвуют премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, министр развития экономики Тимофей Милованов.

На записи человек с голосом, похожим на Гончарука, говорит о том, как решить проблему с кризисом в экономике. Он отмечает, что в адрес властей будут звучать обвинения, что реформаторы "ухандохали экономику". И у президента Владимира Зеленского в связи с этим создается ощущение, что ситуация неконтролируемая.

Чиновники в ходе разговора пытаются придумать, как убедить граждан, что с экономикой не все так плохо.