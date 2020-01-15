Обсудили авиакатастрофу в Иране и Донбасс: Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Президент поблагодарил канцлера за активное участие в проведении саммита в «нормандском формате» в Париже и за поддержку Украины в мирном урегулировании конфликта на востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого стороны обсудили катастрофу самолета МАУ в Иране, ситуацию на Донбассе и транзит российского газа по территории Украины.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Меркель выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране.

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Зеленский поблагодарил за поддержку и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы украинского авиалайнера.

Президент Украины подчеркнул, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов.

Стороны также обсудили украинско-российские договоренности по транзиту газа по территории Украины в Европу.

Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и подписанием нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество.

Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является увеличение инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.

Кроме того, президент Украины и канцлер Германии обсудили ситуацию на Донбассе.

Зеленский поблагодарил Меркель за активное участие в проведении саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря и за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке страны.