Обсудили авиакатастрофу в Иране и Донбасс: Зеленский провел телефонный разговор с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого стороны обсудили катастрофу самолета МАУ в Иране, ситуацию на Донбассе и транзит российского газа по территории Украины.
Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Меркель выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране.
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Зеленский поблагодарил за поддержку и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы украинского авиалайнера.
Президент Украины подчеркнул, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов.
Стороны также обсудили украинско-российские договоренности по транзиту газа по территории Украины в Европу.
Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и подписанием нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество.
Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является увеличение инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.
Кроме того, президент Украины и канцлер Германии обсудили ситуацию на Донбассе.
Зеленский поблагодарил Меркель за активное участие в проведении саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря и за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке страны.