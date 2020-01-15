Загоревшая и с новой прической: 59-летняя Юлия Тимошенко удивила посвежевшим видом в Раде (фото)

На снимке загорелая Юлия Владимировна позирует с новой прической.

После новогодних каникул 59-летняя Тимошенко вернулась заметно похорошевшей.

Фото Тимошенко разместил у себя в Facebook парламентский фотограф Ян Доброносов. На снимке загорелая Юлия Владимировна позирует с новой прической.

Волосы Тимошенко распущены и собраны на затылке. В этот раз лидер «Батькивщины» надела темный синий костюм, который сочетала со светлой рубашкой. Завершили образ аккуратный макияж с акцентом на глаза, очки в модной оправе и жемчужные серьги в ушах.