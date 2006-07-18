Кого Ющенко видит премьер-министром

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что на должность премьер-министра Украины должен претендовать тот политик, который будет восприниматься всеми политическими силами как неконфликтная личность, сообщил глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК в интервью газете «Дело».

«Президент говорит, что должен быть премьер, который объединяет Украину. И это абсолютно искренне. В чем сейчас объединяющая идея коалиции номер два? Я согласен с премьером Юрием ЕХАНУРОВЫМ, который заявил, что первая коалиция выдвигала премьера от Запада (Украины), вторая коалиция выдвигает премьера от Востока. Что объединяющего было в первой коалиции, что объединяющего во второй коалиции? Очевидно, если мы говорим об объединении страны, то мы должны видеть объединяющие факторы. И именно поэтому Президент призывает именно к этому: давайте поступимся амбициями», - сказал О.РЫБАЧУК.

По мнению руководителя Секретариата, антикризисная коалиция не предложила стратегии, направленной на объединение страны. «Главные вопросы остаются без ответа - каким образом коалиция одного берега объединяет страну? Личность предложенной кандидатуры на пост премьера является приемлемой для всей страны или только для части страны? И поэтому Президент призывает: если мы говорим искренне (это ключевое слово) о желании объединить страну, то мы исключаем те персоналии, которые вносят конфликт. С одного берега или с другого берега. Президент не называет фамилий. Но очевидно, что речь в данном случае идет, что и в первом варианте проблема возникала с тем, что один берег как будто стал выше другого, и в другом варианте то же самое», - пояснил он.

О.РЫБАЧУК подчеркнул, что досрочных парламентских выборов не будет только в том случае, если коалиция докажет искренность желания работать. «Если со стороны коалиции появится желание создавать искреннюю коалицию, а не продавливать интересующие их вопросы, то, возможно, страна обойдется без очередных выборов», - отметил глава Секретариата Президента.

При этом, он отметил, что В.ЮЩЕНКО «не настаивает на кандидатуре Ю.ЕХАНУРОВА». «Он говорит о том, что должен быть премьер, который воспринимается обоими лагерями как неконфликтный», - подчеркнул О.РЫБАЧУК.