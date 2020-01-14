"РФ фактически окружила Украину": эксперт объяснил, почему военная угроза остается чрезвычайно высокой

По его убеждению, Украина должна активно развивать военный ракетный, авиационный и военно-морской потенциал.

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что уровень военной угрозы со стороны России остается чрезвычайно высоким.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт сказал на пресс-конференции.

«Уровень военной угрозы для Украины остается чрезвычайно высоким», - заявил Самусь.

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«Россия фактически завершила создание группировки Вооруженных сил, которые она начала строить в 2014 году, непосредственно как только началась аннексия Крыма и операция Российской Федерации на Донбассе и в других регионах Украины. За это время с 2014 года Россия создала комплексную межродовую группировку вокруг Украины», - добавил эксперт.

По его словам, если учитывать, что Беларусь фактически находится под военно-политическим контролем России, российские войска дислоцируются в Молдове и РФ доминирует в Черном море, то последняя фактически окружила Украину.

Кроме того, эксперт указал, что Россия пока уделяет внимание развитию ракетного вооружения и системе управления этим вооружением различного базирования (военно-морского базирования и воздушно-наземного), радиоэлектронного вооружения и системы разведки. Он добавил, что Россия вокруг Украины начала базировать крылатые ракеты.

«Это означает, что широкомасштабное наступление или широкомасштабная операция России против Украины не будет такой, как мы себе представляем из фильмов о Второй мировой войне или «холодной войне». Эта операция будет продолжаться два-три дня максимум и будет состоять из нескольких фаз, начиная с фазы информационной, фазы действий сил специальных операций и затем с быстрым нарастаниями фазы киберопераций, фазы применения радиоэлектронного компонента, ракетного компонента, авиационного компонента, и только после того, когда фактически в Украине будет разрушена система государственного управления, система военного управления - будет тотальный хаос и паника, и после того только Россия может начать какую-то наземную операцию», - считает эксперт.

В этой связи он сказал, что делать Украине, чтобы реагировать на угрозы в 2020 году, и что нужно менять с точки зрения развития Вооруженных сил.

В частности, он считает, что структура сектора безопасности и обороны в мирное время должна быть максимально приближенной к структуре военного времени.

«Вооруженные силы Украины должны быть готовы уже сейчас к отражению широкомасштабной агрессии», - сказал Самусь.

Эксперт указал, что Украина имеет проблемы в ракетном, радиоэлектронном, авиационном и военно-морском направлениях. По его убеждению, на эти направления надо обратить внимание с целью развития и перевооружения ВСУ в последующий период на ближайшие 5-10 лет.

Самусь отметил, что Украина должна концентрировать внимание на инструменте сдерживания от возможной ракетной угрозы. «В условиях, когда нет договора о ракетах средней и малой дальности, Украина имеет полное право создавать ракетное оружие с радиусом действия до тысячи километров и более тысячи км. Это означает, что такой инструмент сдерживания сможет влиять на риторику страны-агрессора, и будет сдерживать в каких-то агрессивных намерениях и, особенно, планах и действиях», - добавил он.

Также Самусь подчеркнул важность развития Военно-морских сил Украины.