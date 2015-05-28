Климкин поблагодарил Ватикан за поддержку Украины

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Во время визита в Ватикан господин Климкин принял участие в аудиенции с Папой Римским Франциском.

В МИД отметили, что на встречах с высокопоставленными должностными лицами Святого Престола ключевое внимание была посвящена гуманитарной ситуации в Украине.

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"Павел Климкин поблагодарил за гуманитарную помощь, которую "Caritas Internationalis" (структура Святого Престола) предоставляет для пострадавших на Донбассе и внутренних перемещенных лиц", - рассказали в МИД.