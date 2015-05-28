Климкин поблагодарил Ватикан за поддержку Украины
01:00, 28 мая 2015Политика
404 0
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил благодарность Ватикану за поддержку территориальной целостности Украины и призвал поддержать процесс мирного урегулирования в регионе.
Климкин поблагодарил Ватикан за поддержку Украины / УНИАН
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Во время визита в Ватикан господин Климкин принял участие в аудиенции с Папой Римским Франциском.
В МИД отметили, что на встречах с высокопоставленными должностными лицами Святого Престола ключевое внимание была посвящена гуманитарной ситуации в Украине.
Читайте такжеПапа Римский сказал по-украински "Слава Иисусу Христу" и заверил, что молится за Украину
"Павел Климкин поблагодарил за гуманитарную помощь, которую "Caritas Internationalis" (структура Святого Престола) предоставляет для пострадавших на Донбассе и внутренних перемещенных лиц", - рассказали в МИД.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter