Оппозиция создаст теневой Кабинет Министров?

Член фракции «Наша Украина» Николай КАТЕРИНЧУК заявляет, что оппозиция может создать теневое правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам: «Мы заявили сегодня о переходе в оппозицию, и оппозиционная деятельность предусматривает, что будет создан теневой Кабинет Министров».

По его словам, фракция «Наша Украина» принимает участие в формировании состава парламентских комитетов, поскольку в данной ситуации «соответствующие комитеты Верховной Рады будут нарабатывать критику, другие взгляды, и это даст возможность получать информацию, а также контролировать действия власти». Он отметил, что, кроме того, народный депутат Украины получает заработную плату только тогда, когда становится членом какого-то комитета ВР, то есть в его трудовую книжку внесена запись о работе в составе определенного комитета. «Если он не записался в комитет, то он практически лишается заработной платы», - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.

Как сказал депутат, в частности, фракция «Наша Украина» не сможет за собственные средства содержать народных депутатов, компенсируя им заработную плату.

Н.КАТЕРИНЧУК сообщил, что на данный момент два народных депутата, вошедших в антикризисную коалицию, не исключены из фракции (Александр ВОЛКОВ и Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ). По его словам, фракция не будет их предлагать на руководящие должности в комитетах, и таким образом «их деятельность как депутатов ВР будет парализована».