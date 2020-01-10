Глава МИД ФРГ: нам нужна максимальная прозрачность в расследовании авиакатастрофы возле Тегерана
15:29, 10 января 2020Политика
43 0
Глава МИД Германии назвал катастрофу ужасной.
Гайко Маас / REUTERS
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявляет о необходимости прозрачного расследования с участием заинтересованных государств катастрофы украинского самолета вблизи Тегерана.
Читайте такжеВ Иране обломках разбившегося украинского самолета сгребают бульдозером
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Германии в Twitter.
"Авария самолета вблизи Тегерана является ужасной катастрофой. Обстоятельства, касающиеся авикатастрофы, должны быть полностью расследованным, в том числе при участии других заинтересованных государств. То, что нам нужно, это максимально возможная прозрачность", - заявил Маас.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter