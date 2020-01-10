Глава МИД ФРГ: нам нужна максимальная прозрачность в расследовании авиакатастрофы возле Тегерана

Глава МИД Германии назвал катастрофу ужасной.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявляет о необходимости прозрачного расследования с участием заинтересованных государств катастрофы украинского самолета вблизи Тегерана.

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Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Германии в Twitter.

"Авария самолета вблизи Тегерана является ужасной катастрофой. Обстоятельства, касающиеся авикатастрофы, должны быть полностью расследованным, в том числе при участии других заинтересованных государств. То, что нам нужно, это максимально возможная прозрачность", - заявил Маас.