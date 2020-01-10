Линкявичус: виновные в крушении самолета МАУ возле Тегерана должны нести ответственность

Линкявичус призвал привлечь виновных в авиакатастрофе к ответственности.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус призывает к открытому и тщательному международному расследованию катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран).

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Об этом он написал в Twitter.

Линкявичус выразил полную поддержку призывам к открытому и тщательному международному расследованию катастрофы. "Виновные в этой катастрофе должны нести ответственность", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.