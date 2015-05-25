Левочкина и Сергея Клюева вызвали на допрос как свидетелей по делу об убийстве Калашникова

Как сообщает пресс-служба МВД, такая необходимость возникла у следователей Главного следственного управления МВД.

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Как отмечается в сообщении, целью процессуального действия является установление обстоятельств знакомства погибшего Олега Калашникова с Сергеем Левочкиным и Сергеем Клюевым. Кроме того, следователи будут выяснять их взаимоотношения, круг общения, наличие возможных долговых обязательств, конфликтных ситуаций, угроз, совместных проектов, в том числе - связанных с Партией регионов и предвыборной компанией.

В связи с этим Сергей Левочкин и Сергей Клюев в установленном порядке вызваны для допроса в качестве свидетелей, подчеркивается в сообщении.