Die Welt: Мы не предвидели агрессию Путина

В своей статье «Мы не предвидели агрессию Путина», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Карл Бильдт пишет о том, что недавняя встреча лидеров ЕС в Риге с шестью государствами-членами «Восточного партнерства» ЕС многим напомнила драматическую конференцию в Вильнюсе в ноябре 2013 года. Там, бывший президент Украины Виктор Янукович под сильным давлением России отказался подписатьсоглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

По возвращении домой, на Майдане в Киеве Януковича ожидали тысячидемонстрантов. Будучи преисполнены решимости, напомнить ему о его обещании заключить соглашение с ЕС и не вступать в таможенный союз с Россией, демонстранты мобилизовали страну. Янукович не смог подавитьпротесты, и ему оставалось только бежать. Учитывая поведение России в Украине с того времени, Восточное партнерство стало еще более важным.

Восточное партнерство было создано по инициативе Польши и Швеции в 2009 году. Я был тогда министром иностранных дел Швеции. Намерениембыло дать Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине инструменты для интеграции, которые способствовали тому, что страныЦентральной Европы и Балтии смогли стать теми демократическими государствами и членами ЕС, которыми они являются сегодня.

Восточное партнерство также рассматривалось как противовес подходуЕС, который ставил Россию на первое место. В отношения с Россией были вложены огромные ресурсы, но страны между тем оставались ни с чем – в том числе наиболее важный из этих соседей, Украина.

«Маленькие зеленые человечки» Путина

До 2013 года Восточное партнерство ЕС, казалось, не вызывало никаких опасений у Кремля. О нем не упоминали ни на одной из двустороннихвстреч на высоком уровне, и ни на одной из конференций, в которых я тогда участвовал. Кремль, вероятно, считал его неважным.

Все изменилось, когда Владимир Путин вновь стал президентом России в 2012 году. Его главным геополитическим проектом стало создание Евразийского союза, и он знал, что ему придется помешать Украине следовать в ЕС и склонить ее в сторону России.

В то время как видение ЕС по расширению Европы базируется на мягком осуществлении власти, экономической интеграции и долгосрочном построении институтов, в своей политике расширения России Путинделает ставку на запугивание и насилие. ЕС преследует геоэкономически долгосрочные цели, в то время как Кремль проводит краткосрочную, жесткую мировую политику.

Поэтому, вскоре после побега Януковича в Россию, в Крыму появились «маленькие зеленые человечки» Путина, и после этого на востокеДонбасса появились зенитные ракеты и боевые подразделения из России.После аннексии Крыма и подстрекательства сепаратистского насилия наДонбассе, стало понятно, что цель Кремля заключается в дестабилизации Украины, чтобы вернуть ее под контроль России. На самом деле,руководство России, в том числе Путин, открыто ставят под сомнениепризнание независимого украинского государства.

В Риге, было вновь подтверждено так называемое глубокое и всестороннее соглашение о свободной торговле с Украиной, Молдовой и Грузией. Наиболее важным сигналом было заверение ЕС в том, что это соглашение будет реализовано. Несмотря на массированную пропаганду, интенсивное экономическое давление и открытую военную агрессию, ЕС может и хочет придерживаться Восточного партнерства и предложений, сделанных своим соседям.

Безусловно, никто в Европе не должен недооценивать проблемы, которые нам предстоят. Когда в 2013 году я покидал саммит в Вильнюсе, конечно, я видел, что назревает шторм, но я не знал, что Путин был готов к такой агрессии и восстанию. И сегодня все указывает на то, что мы в Европе должны быть готовы к долгосрочным усилиям, которые необходимы, чтобы помочь нашим соседям на выбранном пути.

Но это требует более сильной политической и экономической приверженности, чем раньше. В течение многих десятилетий, Украиной плохо управляли, и прежде чем она сможет пожинать плоды соглашения и интеграции в ЕС, ей придется пройти через глубокую долину слез и реформ.

Никакого раздела Европы в Ялтинском стиле

К сожалению, России намного проще сеять раздор в краткосрочной перспективе, чем Европе создавать стабильность на долгое время. Но если мы оставим поле Кремлю и его союзникам, то это не только подорвет страны Восточного партнерства, но и мир в самой Европе.

Ведь аппетит приходит во время еды, по крайней мере, для стратегии Кремля по увеличению России. Риск открытой конфронтации между НАТО и Россией может вырасти. Даже Китаю в роли друга и спонсора России следует самому рассмотреть последствия такого рискованного подхода.

Столкновение такого рода необходимо предотвратить. Продолжением соглашения о Восточном партнерстве лидеры ЕС демонстрируют, что они не наблюдают молчаливо за новым разделением континента в Ялтинском стиле, которое оспаривает право стран-партнеров самим определять свою судьбу.

Встреча в Риге не дала никаких новых громких инициатив. Это и не нужно. Учитывая тот факт, что Восточное партнерство с 2013 года должно было бороться с препятствиями, начиная с массивной дезинформации вплоть до танков и солдат, то уже серьезным признаком успеха будет, если Европа просто остается на этом пути. И в интересах долгосрочной стабильности во всей Европе, это следует приветствовать - даже в националистической взбудораженной России Путина.