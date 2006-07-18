”Наша Украина” ушла в оппозицию

"Наша Украина" заявляет о переходе в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с парламентской трибуны заявил член фракции ”Наша Украина” Анатолий КИНАХ.

Он отметил, что сегодня в Украине существует реальная угроза разбалансирования системы государственной власти, углубления явлений правового нигилизма, что влияет на все составляющие социально-экономического развития Украины. Поэтому, по словам А.КИНАХА, возобновление деятельности высшего законодательного органа, независимо от политической окраски, должно быть приоритетом для всех политических сил.

А.КИНАХ поприветствовал провозглашение о создании антикризисной коалиции с соблюдением норм Конституции и Регламента парламента. «Исходя из этого нормативного факта, фракция блока политических партий “Наша Украина” с сегодняшнего дня официально в меньшинстве - то есть в оппозиции», - заявил он.

А.КИНАХ также отметил, что, исходя из этого, необходимо выстроить эффективную демократическую систему отношений власти и оппозиции. По его словам, оппозиция должна иметь контрольные функции – власть должна быть подконтрольной, в том числе со стороны общества. А.КИНАХ отметил, что “Наша Украина” будет работать в этом направлении.

Кроме того, А.КИНАХ также отметил, что 1 июня прошел срок, когда парламенту необходимо было принять Бюджетную резолюцию на следующий год. Также, по его словам, парламент должен принять еще ряд важных вопросов, которые касаются энергетической системы и бюджетной политики.