Украина продолжит работу ради обмена "всех на всех" – Пристайко

Сегодня на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО, Украине вернули 76 человек.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подчеркивает, что работа ради освобождения всех украинцев из российского плена по формуле «всех на всех» будет продолжена.

Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

Читайте такжеПятерых экс-"беркутовцев" передали боевикам "Л/ДНР" – адвокат

"Важко уявити кращий подарунок для 76 українських родин, ніж те, що їхні близькі вже прямують додому та будуть на свята поруч. Домовленість лідерів під час "Норманді" виконується. На наступних раундах ми продовжимо працювати заради остаточної формули "всіх-на-всіх" - це пріоритет", - заявив Пристайко.

«Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время «Нормандии» выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы «всех-на-всех» - это приоритет», - заявил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.

На данный момент известен полный поименный список уволенных украинском, среди которых - 12 военнослужащих и 64 гражданских..