Обмен пленными на Донбассе: официальный список освобожденных украинцев

На подконтрольную Киеву территорию вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76-ти освобожденных в рамках обмена украинцев.

Перечень украинских граждан размещен на сайте СБУ.

В частности, указывается, что в результате обмена на Родину вернулись 12 военнослужащих (трое из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года); 64 гражданских (17 из которых удерживались с 2015-2016 годов).

«Обмен - подтверждение того, насколько важной для президента Украины является защита каждого украинца, который оказался в трудных обстоятельствах из-за российской агрессии», - подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

По его словам, в таких вопросах не бывает идеальных конфигураций, это всегда попытка выжать максимум из имеющихся возможностей. «Главное - нам удалось достичь результата», - подчеркнул он.

Служба безопасности Украины приветствует освобожденных украинцев на родной земле и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий, чтобы все удерживаемые граждане смогли вернуться домой.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Прибытие украинцев в аэропорт «Борисполь» ожидается в 20:00.