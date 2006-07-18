БЮТ определился с кандидатурой на должность вице-спикера

Фракция Блока Юлии Тимошенко будет предлагать на должность вице-спикера парламента кандидатуру Александра ТУРЧИНОВА

Об этом в интервью УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Андрей ШКИЛЬ.

Также, по его словам, среди прочего фракция будет претендовать на должности председателей комитета по вопросам свободы слова, комитета по вопросам молодежи и спорта, аграрного комитета, комитета по вопросам ветеранов и инвалидов, а также спецкомиссии по вопросам приватизации.