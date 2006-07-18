Мороз повторно объявил о создании антикризисной коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ повторно объявил о прекращении деятельности коалиции демократических сил и также повторно объявил о создании антикризисной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что прекращает деятельность коалиция при участии «Нашей Украины», БЮТ и СПУ ввиду того, что количество депутатов, входящих в нее, является меньше, чем предусмотрено Конституцией Украины.

Кроме того, А.МОРОЗ объявил повторно о создании антикризисной коалиции при участии фракции Партии регионов (186 депутатов), СПУ (29 депутатов из 33 членов фракции СПУ), КПУ (21 депутат).

По словам спикера, также в коалицию вошли два народных депутата из фракции «Нашей Украины» и один - из фракции БЮТ. Как сказал А.МОРОЗ, на сегодня 239 народных депутатов личными подписями подтвердили свое участие в коалиции.

По состоянию на 10.00 в сессионном зале парламента зарегистрировались 243 народных депутата, хотя члены фракций «Наша Украина» и БЮТ находятся в сессионном зале.