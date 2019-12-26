Конституционный суд уволил судью Мельника

Мельник сам подал заявление об отставке.

Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник уволен в отставку.

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

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«24 декабря 2019 года на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины был уволен в отставку судья КСУ Николай Мельник с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с подачей им заявления об отставке», - проинформировали в КСУ.

Уточняется, что Мельник уволен на основании пункта 4 части второй статьи 149-1 (о прекращении полномочий судьи) Конституции Украины.

Напомним, 24 декабря источник агентства УНИАН в КСУ сообщил, что судья Николай Мельник уволен в отставку.

Мельник был назначен на должность судьи КСУ Верховной Радой 13 марта 2014 года.