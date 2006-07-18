Регионы блокируют трибуну и президиум

Народные депутаты – члены фракции Партии регионов заблокировали трибуну, президиум, а также правительственную и судейскую ложи Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, также депутати-«регионалы» находятся в ложе для зарубежных делегаций и послов других стран. Эта ложа расположена возле сектора системы «Рада».

Перед входом в ложу прессы охранник проверяет сумки журналистов, что является необычным для представителей СМИ, аккредитованных в парламенте (за исключением пятницы). Личные вещи журналистов обычно проверялись только на механической ленте при входе в ВР.