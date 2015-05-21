России нет смысла разваливать Украину - Семенченко

Такое мнение народный депутат от партии «Самопомич» Семен Семенченко высказал во время записи телевизионной программы «Восток + Запад», которая будет транслироваться на канале УНИАН-ТВ 23 мая в 17.00.

«Смысла разваливать наше государство для них не имеет никакого, иначе вся ответственность перейдет на плечи Путина», - сказал Семенченко.

Он также предположил, что в данный момент Россия пытается раскачать ситуацию в Украине, чтобы потом люди сказали: «Да, Майдан был нашей ошибкой, и давайте протянем друг другу руки».

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«На сегодняшний день мы планов Путина не знаем. Меняется тактика, но не меняется стратегия по Украине... Его задача - оставить Украину в орбите России и не показать россиянам, что в Украине жить лучше», - отметил Семенченко.

Он также считает, что Украине не стоит особо уповать на помощь Запада.

«Что касается западных стран, я думаю, что особо помощи от них нам ждать не приходится. Я думаю, что они хотят побыстрее закончить этот конфликт за счет Украины», - сказал Семенченко.