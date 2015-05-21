России нет смысла разваливать Украину - Семенченко
России нет смысла разваливать Украину, поскольку она будет вынуждена взять ответственность за распад нашей страны.
Такое мнение народный депутат от партии «Самопомич» Семен Семенченко высказал во время записи телевизионной программы «Восток + Запад», которая будет транслироваться на канале УНИАН-ТВ 23 мая в 17.00.
«Смысла разваливать наше государство для них не имеет никакого, иначе вся ответственность перейдет на плечи Путина», - сказал Семенченко.
Он также предположил, что в данный момент Россия пытается раскачать ситуацию в Украине, чтобы потом люди сказали: «Да, Майдан был нашей ошибкой, и давайте протянем друг другу руки».
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«На сегодняшний день мы планов Путина не знаем. Меняется тактика, но не меняется стратегия по Украине... Его задача - оставить Украину в орбите России и не показать россиянам, что в Украине жить лучше», - отметил Семенченко.
Он также считает, что Украине не стоит особо уповать на помощь Запада.
«Что касается западных стран, я думаю, что особо помощи от них нам ждать не приходится. Я думаю, что они хотят побыстрее закончить этот конфликт за счет Украины», - сказал Семенченко.