Die Zeit: Доллары не превращают людей в зомби

Об этом пишет Элис Бота в статье под названием «Доллары не превращают людей в зомби», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

Если в эти времена в любом месте восстанет народ и падет правительство, быстро найдется виновный во всем этом: это американцы. Они и раньше совершали попытки переворота, если это соответствовало их собственным интересам. Для этого были хороши все средства, в Панаме, Чили, Никарагуа, в Иране - список можно долго продолжать. Так почему же с Майданом в Украине в 2014 году все должно быть по-другому? Только то, что в этот раз они сколыхнули народ.

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Так пытается это объяснить Збигнев Бжезинский, бывший советник президента США, в книге «Великая шахматная доска». В ней он характеризует Украину как «геополитический поворотный пункт и стержень», который определяет тектонику Европы - как будто он уже нашел доказательства американской политики власти и не только в теории.

Роль США в Центральной и Восточной Европе переоценивают и преувеличивают, короткий исторический обзор поможет обосновать оценку. Потому, также как Украине, еще одной стране сегодня хорошо известны разочарование и отрезвление от американских иллюзий, а именно Польше.

В 1973 году в польском журнале «Культура», печатавшемся в изгнании, был опубликован текст публициста Юлиуша Мерошевского об американской «восточной политике». Мерошевский принадлежал к тому кругу интеллектуалов и литераторов, которые бежали из Польши и из Парижа словами воевали за независимое государство. В то время, как американцы потратили $ 120 млрд на свою антикоммунистическую войну во Вьетнаме, Мерошевский с горечью заметил, что восстание в Венгрии против репрессивного коммунистического режима, не получило даже 120 долларов.

Так же, как сегодня многие украинцы, тогда многие поляки в оппозиции были убеждены, что Америка является их естественным союзником, который будет поддерживать их в борьбе против коммунизма. Надежда была понятна, но только напрасна.

Политика в отношении Украины для Соединенных Штатов – прежде всего, символика

В то время, как для поляков «польский вопрос» - альфа и омега любой политики, Мерошевский писал, что для американцев его просто не существовало. Для него уравнение было очень простым: Советы были соперником и партнером США, поэтому американцы никогда бы всерьез не решились изменить политическую картографию в Восточной Европе. Этого требует их политика, а не восстания в Будапеште, Праге и Гданьск, к которым они относились с большой симпатией, но не более. «В целом, надо сказать, что американская восточная политика на европейской сцене исключительно оборонительная», написал Мерошевский. «Эта оборонительная стратегия основана на сохранении статуса-кво, а не его изменении».

Эти предложения публицист написал в начале семидесятых годов, но с тех пор, мало что изменилось. Несомненно, Украина остается важной для Америки - но для Барака Обамы она не настолько важна, чтобы рисковать окончательным разрывом с Россией. И так же, как Ричард Никсон в 1972 году в конечном итоге отправился в Москву и уверился в претензии на власть правящих там, также недавно в Россию ездил госсекретарь США Джон Керри, и сказал то, что для украинцев оказалось весьма отрезвляющим.

Американцы убеждены, что они нуждаются в России для реализации их политики на Ближнем Востоке. Их политика в отношении Украины в настоящее время в большей степени символична, а остальное пусть лучше сделает ЕС.

Сомнительный образ человека «левых»

Тех, кто убежден, что восстание на Майдане в Киеве было фальшивым и купленным, воспоминания Мерошевского не переубедят. Американцы через фонды и организации, вроде USAID или Национального фонда поддержки демократии, десятилетиями передавали в Украину миллионы; финансировали гражданские и общественные НПО, обучали наблюдателей за выборами, организовывали кампании по борьбе с коррупцией.

Финансируемый миллиардером Джорджем Соросом Фонд «Возрождение» в Украине оплачивал арестованным активистам Майдана адвокатов, координировал встречи гражданских организаций и выделял деньги на уход за ранеными. Но эта поддержка не может служить объяснением того, почему зимой 2014 года тысячи людей в Киеве восстали против своего правителя.

Фиксация внимания на власти Америки, проекция превосходящей силы не только отражает мировоззрение, которое бережно хранят часть ностальгирующих «левых», скорбящих о старом блоковом разделе мира. Это, прежде всего, открывает многое об их образе человека: что людей, в основном, можно купить. Что убеждения не играют никакой роли, а являются результатом коварных манипуляций. Что нескольких миллионов долларов достаточно, чтобы люди, словно зомби, вышли на улицы и поставили под угрозу свою жизнь.