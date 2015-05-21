Закон о Государственном бюро расследований прошел первое чтение

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 247 народных депутатов из 329, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом устанавливается, что Государственное бюро расследований является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, отнесенных к его компетенции.

Вопросы деятельности Государственного бюро расследований в Кабинете министров Украины представляет директор Государственного бюро расследований.

Читайте такжеПравительство утвердило Госпрограмму по борьбе с коррупцией на 2015-2017 годыГосударственное бюро расследований, в частности, решает задачи по предотвращению организованной преступной деятельности, террористических и других особо тяжких насильственных преступлений – с целью обеспечения безопасности человека, общества и государства; выявление, раскрытие и расследования: преступлений, связанных с деятельностью преступных организаций; преступлений, связанных с терроризмом; особо тяжких насильственных преступлений, за которые Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы; раскрытие и расследование воинских преступлений; раскрытия и расследования коррупционных и связанных с коррупцией преступлений, совершенных сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

На заседании правительства 9 декабря 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Государственное бюро расследований возьмет на себя функции независимого следственного органа, взяв на себя часть функций прокуратуры.