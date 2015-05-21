Рада дала старт масштабной реформе МВД

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 из 351 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом определены правовые и организационные основы деятельности центральных органов исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также формирования органов внутренних дел как системы самостоятельных органов исполнительной власти.

Лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко отметил, что благодаря этому законопроекту Украина отойдет от советского законодательства в этой сфере. Он сказал, что МВД станет гражданским ведомством. По его словам, данным законопроектом четко определены функции Министерства внутренних дел.

В то же время народный депутат Елена Сотник (фракция «Самопомич») подчеркнула, что фракция не будет голосовать за этот закон, поскольку он консервирует советскую систему внутренних дел Украины, а также в нем содержатся нормы, которые нарушают права человека, поскольку Министерству внутренних дел предоставляется доступ к более чем 40 реестрам.

В законопроекте отмечается, что в систему органов внутренних дел входят: Министерство внутренних дел Украины; центральные органы исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра внутренних дел Украины; Национальная полиция Украины; центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере защиты государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне; центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействие нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов; центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращение их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности; Национальная гвардия Украины.

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Согласно законопроекту, Министерство внутренних дел Украины обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел.

Законопроектом предусмотрено, что Национальная гвардия Украины является военным формированием с правоохранительными функциями, входит в систему органов внутренних дел, задачи и функции которого определены законом.

В законопроекте определено, что в общую структуру Министерства внутренних дел Украины входят: аппарат Министерства внутренних дел Украины; Главный центр по предоставлению сервисных услуг и центры по оказанию сервисных услуг как территориальные органы Министерства внутренних дел; учебные заведения и научно-исследовательские учреждения; учреждения здравоохранения, предприятия, учреждения и организации, принадлежащих к сфере управления Министерства внутренних дел Украины.

Общая численность Министерства внутренних дел Украины определяется Верховной Радой Украины.

Основными задачами Министерства внутренних дел являются: обеспечение нормативно-правового регулирования в сфере внутренних дел; определение приоритетных направлений развития органов внутренних дел; информирование и предоставление разъяснений относительно осуществления государственной политики в сфере внутренних дел; обобщение практики применения законодательства, разработка предложений по его совершенствованию и внесение в установленном порядке проектов законодательных актов, актов президента Украины, Кабинета министров Украины на рассмотрение президенту Украины и Кабинета министров Украины; обеспечение осуществления социального диалога в сфере внутренних дел; осуществление других задач, определенных законами Украины.

Законопроектом определяется, что министр внутренних дел Украины как член Кабинета министров Украины осуществляет полномочия, определенные Законами Украины «О Кабинете министров Украины» и «О центральных органах исполнительной власти».

В соответствии с законопроектом, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления имеют право в соответствии с законодательством безвозмездно предоставлять органам внутренних дел служебные и жилые помещения, транспортные средства, средства связи и телекоммуникации, необходимые для выполнения возложенных законом задач. Органы внутренних дел имеют служебные помещения и сооружения, объекты социальной инфраструктуры, служебный жилой фонд, обеспечивают эксплуатацию и функционирование систем связи, телекоммуникационных сетей и являются специальными пользователями радиочастотного ресурса Украины.

Проектом предусмотрено, что Министерство внутренних дел определяет основные направления научного обеспечения деятельности органов внутренних дел.

В соответствии с законопроектом, Министерство внутренних дел Украины организует проведение и проводит судебную экспертизу в уголовном, исполнительном производствах, административных, гражданских и хозяйственных делах, делах об административных правонарушениях, а также обеспечивает в установленном порядке участие специалистов в оперативно-розыскных мероприятиях, следственных и иных процессуальных действиях, обеспечивает функционирование криминалистических учетов.

Также Министерство внутренних дел Украины обеспечивает сохранение информации относительно действий авторизованных пользователей органов внутренних дел, связанных с обработкой информации.