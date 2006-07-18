Мороз предлагает закрыть сессию ВР через 10 дней

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ предлагает продолжить первую сессию парламента пятого созыва на две недели - до 28 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, в ВР зарегистрирован проект постановления, внесенный А.МОРОЗОМ, которым предлагается недели с 17 по 21, а также с 24 по 28 июля сделать пленарными, при этом 19 июля планируется провести парламентские слушания по вопросам бюджетной политики на 2007 г. относительно Бюджетной резолюции.

Сегодня, в соответствии с повесткой дня, планируется принять решение об избрании председателей парламентских комитетов, их первых заместителей, заместителей, секретарей и членов комитетов ВР пятого созыва.