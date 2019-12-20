Нацсовет проверит телеканал "Наш" из-за пресс-конференции Путина

В регуляторе усматриваются признаки нарушения законодательства.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил внепланово проверить телеканал "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"В этот день в эфире лицензиата было зафиксировано трансляцию (в 13:08) пресс-конференции президента Российской Федерации В. Путина, которая сопровождалась плашкой "Москва. Наживо". Одновременно происходила прямая трансляция с улицы Крещатик в Киеве, которая была протитрованя: "Нацкорпус перекрыл Крещатик", - пояснили в Нацсовете.

Там отметили, что текст высказываний указывает на то, что основной их темой является негативная информация в контексте вопросов, связанных с нацбезопасностью и территориальной целостностью Украины.

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"Эти факты имеют признаки нарушения законодательства Украины в сфере телевидения и радиовещания и информации", - говорится в сообщении.

В связи с этим каналу назначили внеплановую выездную проверку, после которой будет приниматься соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет проверит Newsone из-за слов про "восставшем Донбассе" и другой пропаганды РФ в эфире.