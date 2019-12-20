Представительство ЕС поддержало законопроект Зеленского о децентрализации

Ранее Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации.

Представительство Европейского Союза выразило поддержку президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти) (№ 2598).

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в микроблоге Twitter.

"Мы приветствуем инициативу, направленную на закрепление достижений реформы децентрализации в Конституции Украины с ведущей ролью Верховной Рады и в условиях широких консультаций с заинтересованными сторонами, особенно с местными органами самоуправления и их объединениями", - заявили европейские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации. Ранее профильный комитет рекомендовал парламенту включить в повестку дня этот законопроект и направить его на заключение Конституционного суда.

Президент зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти) № 2598. Законопроект был внесен 13 декабря как неотложный.

В пояснительной записке указано, что соответствующие конституционные изменения направлены на децентрализацию власти и обновление конституционного регулирования осуществления местного самоуправления и организации административно-территориального устройства в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.

Меняются отдельные положения Конституции относительно административно-территориального устройства. В частности, предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. Громада является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.

Предполагается законодательное урегулирование вопросов административно-территориального устройства Украины, в частности порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ, наименования и переименования громад, округов, областей, а также порядка образования, наименования и переименования и отнесения поселений (сел, поселков, городов) к соответствующей категории.

Закрепляется, что изменение границ, наименование и переименование громад и поселений осуществляется с учетом мнения их жителей в порядке, определенном законом.

Изменениями предлагается закрепление местного самоуправления как права и возможности громады непосредственно или через органы и ее должностных лиц решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов Украины.

На конституционном уровне закрепляется право громады на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других формах, определенных законом.

Предусматривается создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Окружной, областной совет, их исполнительные комитеты являются органами местного самоуправления, которые представляют и реализуют совместные интересы громад округа, области. Окружной совет, областной совет назначает и освобождает председателя исполнительного комитета совета и по его представлению формирует состав этого органа.

Предлагается на конституционном уровне определить, что право голоса на выборах председателя громады, депутатов совета громады имеют жители соответствующей громады, постоянно проживающие на территории громады, достигшие на день проведения выборов 18-летнего возраста и не признанные судом недееспособными. Предусмотрено сокращение срока полномочий председателя громады, депутатов совета громады, окружного и областного советов, избранных на очередных выборах, который составит четыре года.

Закрепляется, что избрание председателя окружного и областного совета происходит на основе ротации. При этом срок полномочий председателя окружного и областного совета составляет один год. Закрепляется также и материальная и финансовая основа местного самоуправления.

Вместе с тем, децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека.