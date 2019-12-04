Премьер Швеции рассказал, что нужно Украине, чтобы стать настоящим европейским государством
Премьер-министр Королевства Швеция Стефан Лёвен рассказал, что нужно для построения в Украине настоящего европейского государства.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лёвен сообщил в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он сказал, что были обсуждены отношения Украины с Евросоюзом и реформы.
"Швеция приветствует амбициозную повестку дня реформ президента Зеленского, его администрации и правительства", - заявил Левен.
Также он заверил, что Европа находится "не в другом месте, а она находится в Украине».
«Как долгосрочный партнер, второй крупнейший донор в ЕС, преданный Украине, Швеция продолжит поддерживать усилия Украины для того, чтобы улучшить жизнь для всех украинцев и приблизить страну к Евросоюзу», - отметил премьер Швеции.
Левён отметил, что поддержка Швецией реформ в Украине основывается на трех основных «стержнях», среди которых развитие рыночной экономики и содействие экономической интеграции с Европейским Союзом, содействие укреплению демократии, прав человека и верховенства права, а также улучшение бизнес-климата.
Кроме того, по его убеждению, демократическая и богатая Украина важна для украинского народа и для общего европейского будущего.
По его словам, безопасная, защищенная и свободная Украина вносит вклад в стабильность и безопасность всей Европы.
Лёвен добавил, что вместе с украинским президентом рассчитывает на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в торговле и инвестициях, и отметил рост украинского экспорта в ЕС. Он напомнил, что дальнейшие реформы связаны с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС.
«Перспективы для роста торговли и инвестиций выглядят, несомненно, многообещающими», - отметил Лёвен.
По его убеждению, потенциал роста торговли будет только тогда реализован, когда Украина будет настойчиво работать над укреплением верховенства права, бороться с коррупцией и ограничит влияние олигархов.
«Эти же дела также необходимы для построения действительно европейского государства в Украине», - отметил Левен.
Он заверил, что Швеция будет поддерживать и в дальнейшем Украину в этих усилиях.