Путин хочет, чтобы его кум представлял Украину на следующем "нормандском саммите"

В разговоре с Путиным Медведчук добавил, что его партия установила «межпартийный контакт» с «Единой Россией».

Российский президент Владимир Путин поддержал идею организовать «межпарламентский диалог» с парламентариями Германии, Франции, России и Украины в рамках «нормандского формата», предложенную его кумом и украинским нардепом Виктором Медведчуком.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Медведчук в разговоре с Путиным в Санкт-Петербурге утверждал, в частности, что в Раде он уже создал необходимое для такого участия «межпарламентское объединение». Кум российского президента заявил, что этот «парламентский ресурс» можно использовать «для достижения мира».

Также он считает, что парламентарии «должны решать», в частности, «принятие специальных законов о выборах, о статусе» и изменения к украинской Конституции.

Медведчук добавил, что его партия установила «межпартийный контакт» с «Единой Россией».

«Я это приветствую», – отреагировал Путин.

Вчера Путин оценил возможность проведения следующей встречи лидеров стран «нормандского формата» в апреле, заявив, что она возможна, если на Донбассе будут происходить «позитивные изменения».