Служба безопасности проводит обыски в КГГА – "Честно"

Обыски проводятся в рамках дела о злоупотреблении служебным положением.

Служба безопасности в течение нескольких дней обыскивает департаменты Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает движение Честно со ссылкой на комментарий Генпрокуратуры.

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По словам пресс-секретаря ГПУ Елены Гитлянской, обыски проводятся в рамках дела о злоупотреблении служебным положением.

«Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили служебных лиц Департамента градостроительства и архитектуры, Департамента по вопросам Государственного архитектурно-строительного контроля КГГА и Департамента ГАСК в городе Киеве на злоупотреблениях в пользу третьих лиц», – рассказала Гитлянская.

Активисты отмечают, что за распределением обязанностей деятельности упомянутых Департаментов курирует заместитель председателя КГГА фигурант нескольких антикоррупционных расследований Вячеслав Непоп.

По состоянию на 18 декабря 2019 года обыски продолжаются еще в нескольких департаментах, названия которых СБУ не разглашает.

В отношении должностных лиц департаментов готовятся подозрения о совершении преступления.