Богатырева: Верховная Рада будет работать при любых условиях

Один из лидеров фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет, что сегодня Верховная Рада будет работать при любых условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, она сказала журналистам, что, возможно, придется работать в условиях, когда беспокойно в зале: “Возможно, под дудки, под другие вещи, но Верховная Рада работать будет”.

Р.БОГАТЫРЕВА также отрицала, что Партия регионов о чем-то договаривалась с “Нашей Украиной”. “Мы предложили им вчера перечень комитетов и готовы выслушать их предложения относительно конструктивной работы, общей с антикризисной коалицией, и ждем ответа”, - сказала депутат.

По ее словам, вчера рабочая группа, решившая вопрос распределения комитетов, обменялась мнениями, после чего “Наша Украина” и БЮТ взяли паузу для того, чтобы обдумать предложения и дать ответ. Р.БОГАТЫРЕВА напомнила, что оппозиции предложены 12 комитетов ВР и специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.