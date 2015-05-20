Порошенко обещает, что не позволит ультраправым вредить репутации Украины

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что не позволит ультраправым в Украине вредить репутации государства.

Об этом президент заявил в интервью BBC Украина.

По словам президента, крайние правые в Украине не имеют значительной поддержки среди населения, о чем свидетельствуют результаты президентских и парламентских выборов прошлого года.

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"На президентских выборах они имели менее 2%, на парламентских выборах они имели менее 3%", - подчеркнул он.

В то же время Порошенко признал, что ультраправые все же "достаточно активны".

"Я гарантирую, что Украина сохранит демократические традиции. И Украина является демократической страной, и мы никому не позволим демонстрировать то, что будет губительным для украинской репутации", - сказал президент Порошенко корреспонденту ВВС.