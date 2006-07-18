“Пора” заблокировала входы в Верховную Раду

Сегодня с 5-ти часов утра здание Верховной Рады окружили около 2 тысяч представителей разных политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, представители партии “Пора” заблокировали входы в Верховную Раду: они легли на резиновые матрасы возле четырех входов. Остальные входы блокируются представителями Партии регионов. Активисты “Поры” также сидят вдоль забора, окружающего парламент.

Как сказал корреспонденту УНИАН один из участников акции “Поры”, “мы хотим посмотреть, как через нас будут переступать народные депутаты”. В то же время депутаты беспрепятственно попадают в парламент.

Около 7.00 между активистами Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов возникла драка. Милиции удалось быстро загасить конфликт, и сейчас колонны этих двух политических сил разделяют милицейские кордоны.

Представители БЮТ перекрыли улицу Грушевского. Они применяют сирены и громкоговорители.

Как сообщил УНИАН один из лидеров “Поры” Евгений ЗОЛОТАРЕВ, сегодня в 5.00 гражданская партия “Пора” начала бессрочную акцию у стен Верховной Рады под названием “Размороженная демократия”. По его словам, целью акции является недопущение к власти антикризисной коалиции - “коалиции предателей, сепаратистов и коммунистов, которая, очевидно, свернет все демократические процессы в Украине, движение Украины в Европу”, поэтому в этот день “Пора” будет не только на Майдане, но и под стенами ВР.

Е.ЗОЛОТАРЕВ рассказал, что сегодня утром они не пропускали народных депутатов от Партии регионов в парламент. “Регионалы”, по его словам, пытались переступать через активистов “Поры”, устроивших забастовку у входов. Депутатам приходилось заходить через другие двери. “Это для них полезно: пройти мимо народа, почувствовать его настроения”, - сказал Е.ЗОЛОТАРЕВ.

Также он опроверг информацию, распространенную вчера министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО, что якобы “Пора” намерена штурмовать ВР.

По словам Е.ЗОЛОТАРЕВА, “Пора” будет действовать исключительно законными методами и ей самой интересно посмотреть, кто собирается штурмовать парламент.