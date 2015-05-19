Рада попробует назначить главу Фонда госимущества и дать старт закону о полиции (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня заседания парламента. Также ВР планирует сегодня рассмотреть законопроекты, которые касаются усиления гарантий соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

В повестке дня есть и вопрос относительно избрания Верховной Радой членов Высшего совета юстиции. Однако в настоящее время фракциями коалиции внесены лишь двое из трех кандидатов в ВСЮ. В то же время в комментарии журналистам лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что фракция не будет голосовать за кандидатуры в ВСЮ сегодня.

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Тем временем, предусматривается рассмотрение во втором чтении законопроекта, которым вносятся изменения в закон “Об организации оборонного планирования”

Также ВР планирует рассмотреть постановление относительно информирования общественности об осуществляемой НБУ политики рефинансирования, а также президентский законопроект относительно развития институциональной способности Нацбанка и ряд депутатских законопроектов, которые касаются особенностей налогообложения операций с ввозом на таможенную территорию Украины деревообрабатывающего оборудования.