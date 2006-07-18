Сегодня утром состоится митинг сторонников БЮТ

Сегодня в 9:00 около Верховной Рады (ул. Грушевского, 5) начнется митинг сторонников Блока Юлии Тимошенко "Не сдадим Украину".

Как сообщили УНИАН в Интернет-пресс-службе Юлии ТИМОШЕНКО, на митинге будут выступать члены фракции БЮТ в Верховной Раде.

Представителям СМИ по всем вопросам, касающимся акций протеста, предлагается обращаться к руководителю оперативного пресс-центра БЮТ на Майдане Незалежности Тарасу ПАСТУШЕНКО по телефону: (097) 993-14-11.