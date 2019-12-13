В КИУ назвали лидеров "финансового популизма" в Раде

Больше всего законопроектов, которые невозможно реализовать, подали "Батькивщина", "Слуга народа" и внефракционные.

В Комитете избирателей Украины рассказали, какие фракции Верховной Рады больше всего подают нереалистичных для выполнения законопроектов.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook по итогам анализа заключений Министерства финансов.

Такими фракциями, по данным КИУ, является "Батькивщина", "Слуга народа" и внефракционные депутаты. Всего Минфин проработал 447 проектов законов Рады девятого созыва относительно финансовых возможностей их реализации. Из них 236 признали, что отрицательно повлияют на доходную или расходную часть госбюджета, что делает невозможной их реализацию.

"Из 236 нереалистичных проектов законов депутаты ВО "Батькивщины" были среди авторов 64, "Слуги народа" – 55, внефракционные народные депутаты – 55", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКомитет ВР не рекомендует рассматривать законопроект об отказе от медобслуживания нардепов в "Феофании"

ОПЗЖ зарегистрировала 38 таких законопроектов, "Евросолидарность" - 15, "Голос" - 11, группа "За будущее" - 7.

Как сообщал УНИАН, за 100 дней работы новой Рады 24 нардепы не подали ни одного законопроекта.