В полиции рассказали, как вышли на подозреваемых по делу Шеремета

Следствие изучило обстоятельства 35 похожих преступлений, но внимание привлекли следующие: подрыв ЛЭП в Херсонской области неудачное покушение на бизнесмена Михаила Чекурака из Косова Ивано-Франковской области.

Подозреваемых в убийстве Павла Шеремета установили в ходе изучения других, на первый взгляд, не связанных между собой преступлений.

Об этом на брифинге рассказал замглавы Национальной полиции Евгений Коваль, передает "РБК-Украина".

По его словам, следствие изучило обстоятельства 35 похожих преступлений, но внимание привлекли следующие: подрыв ЛЭП в Херсонской области неудачное покушение на бизнесмена Михаила Чекурака из Косова Ивано-Франковской области.

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Изучая дело о подрыве ЛЭП, организатором которого является мужчина с фамилией Онацик, следствие заинтересовал другой мужчина со специфическим знаком на одежде.

"Изучив круг знакомых Онацика, правоохранителей заинтересовал Андрей Антоненко, который проживает в Киеве возле места убийства Шеремета. На фото в соцсетях у него есть похожая одежда, как у подозреваемого по делу", - отметил Коваль.

Также следователи установили врача и волонтера Юлию Кузьменко и гражданина К. (псевдо "Электрик"). У них были общие друзья, а последний владел навыками оперативной работы.

По данным следствия, при покушении в Косове было самодельное взрывное устройство почти идентичное с тем, которым взорвали машину с Шереметом.

"Было установлено авто, которое использовался при закладке взрывчатки, и личность закладчика. Так следствие установило гражданина В. (псевдо "Пистолет"). Подозреваемые - Владислав Грищенко ("Буча") и Инна Грищенко ("Пума")", - отметил Коваль.

Он также отметил, что гражданин В. возил их из Киева в Косов. Позже за автомобилем Грищенко приехал гражданин К., и стало ясно, что между данными группами есть связь. Кроме того, на суды по Грищенко приходили их друзья и близкие, которые ранее были в поле зрения полиции.

Следствие установило, что Юлия Кузьменко является сожительницей гражданина К.