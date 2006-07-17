Матч ”Поры” и Регионов прошел в честной спортивной борьбе

В понедельник, 17 июля, жители палаточного городка партии "Пора" выиграли футбольный матч у жителей палаточного городка Партии регионов со счетом 4:1, передают Українські Новини.

Матч проходил по правилам мини-футбола на территории спортивной базы "Буревестник" на Трухановом острове с 17:00 до 18:00. За поединком наблюдали примерно по пятьдесят болельщиков с каждой стороны, а также большое количество представителей СМИ. В составе команды "Поры" значительную часть матча играл лидер партии Владислав Каськив. После окончания матча Каськив и депутат Верховной рады от ПР Виталий Хомутинник обменялись рукопожатием и согласились с тем, что матч прошел в честной спортивной борьбе.

Владислав Каськив отметил, что этот матч стал важным мероприятием для охлаждения накала в политической жизни страны и что важен не результата матча, а сам факт проведения.

В свою очередь Виталий Хомутинник отметил, что команда ПР была собрана "на скорую руку" и предложил провести матч реванш через некоторое время, необходимое для того, чтобы команда Партии регионов сумела подготовиться. Хомутинник также отметил хорошую игру вратаря команды партии "Пора", в ответ на что Каськив заметил, что этот игрок родом из Донецка.

После игры команды обменялись футболками.

Как известно, на прошлой неделе представители партии "Пора" присоединилась к палаточному городку сторонников Блока Юлии Тимошенко в парке напротив Кабинета министров. Также и сторонники Партии регионов развернули палаточный городок из приблизительно 50 палаток в Мариинском парке напротив здания парламента в поддержку коалиции Регионов, Социалистической и Коммунистической партий.

Корреспондент