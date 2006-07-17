Большинство политологов убеждены, что из-за разочарования населения, в Украине фактически невозможен новый «Майдан»

Соответствующий опрос экспертов УНИАН предоставил Центр исследования политических ценностей.

В частности, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что условий для появления Майдана не существует.

“Многое зависит от политического класса, если политики пойдут стенка на стенку, раздразнят людей, то они выйдут. Но я считаю, что это не просто фарс, а трагифарс с непредсказуемыми последствиями”, - считает эксперт.

Он убежден, что сознательные толерантные люди, которые составляли большинство «Майдана-2004» сейчас на Майдан не пойдут. Сегодня на “Майдан” могут выйти за деньги или радикально и агрессивно настроенные люди. “Именно это может привести к трагедии. Я считаю, что политики должны обратить на это внимание”, - добавил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

В свою очередь председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что новый “успешный Майдан“ наподобие «Майдана-2004» может произойти через 10-15 лет, после смены поколений.

Также, президент Украинской академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО убежден, что “новый «Майдан» невозможен”, поскольку население разочаровано настолько во всех политических силах, что не возможен ни «помаранчевый», ни «бело-синий», ни «розовый», ни любой другой «Майдан».

Руководитель научных программ Института открытой политики Максим СТРИХА не исключает возможности нового «Майдана» вообще, но это маловероятно на протяжении ближайших месяцев. Он также убежден, что сейчас уровень разочарования настолько велик, что очень многие участники «Майдана-2004» ни при каких обстоятельствах не выйдут защищать ни ЮЩЕНКО, ни ТИМОШЕНКО.

Кроме того, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО убежден, что в данной ситуации проведение второго «Майдана» будет выглядеть как фарс. Он считает, что реализовать новый «Майдан» будет трудно потому, что, во-первых, летом в Украине не происходило ни одного результативного выступления общественности, поскольку это мертвый политический сезон; во-вторых, в 2004 году люди понимали, что тогда украли их голоса, пытались исказить результаты волеизъявления, а в настоящее время людям доказали, что выборы состоялись более-менее честно; в-третьих есть определенная натянутость в пафосе Юлии ТИМОШЕНКО и ее соратников. “В данной ситуации Ю.ТИМОШЕНКО переиграла сама себя - нынешняя ситуация возникла из-за ее жадности, нежелания делиться должностями. И если бы не ее несбалансированная политика, мы уже давно имели бы и правительство, и работающий парламент” – считает он. Политолог также отметил, что в соответствии с данными социологии большинство граждан в Украине склоняются к широкой коалиции. “Все эти факторы приводят к тому, что «Майдан» становится не просто не возможным, а не целесообразным”, - подытожил К.БОНДАРЕНКО.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО отметил, такие события происходят при смене молодежных популяций. “Через три года, когда появится молодежь, которая не побывала на «Майдане», он станет возможен. Сейчас возможна имитация «Майдана», использование этой технологии прямо противоположными политическими силами”, - считает он. По мнению В.НЕБОЖЕНКО сегодняшний «Майдан» может выглядеть так: на одном конце Крещатика будет «Майдан помаранчевый», на другом – «бело-голубой». «Зеваки, журналисты и туристы будут ходить то туда, то сюда. Эпицентра, который население Украины восприняло бы, как какой-то источник правды и демократии, не будет” – убежден он.