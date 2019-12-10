В США призывают Россию немедленно освободить крымскотатарских и других украинских заключенных

В международный День прав человека американские дипломаты напомнили о незаконно задержанных украинцах в оккупированном Крыму.

В Соединенных Штатах Америки призывают Российскую Федерацию немедленно освободить крымскотатарских и других незаконно задержанных украинских заключенных.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в социальной сети Facebook.

«В День прав человека мы призываем Россию немедленно освободить крымскотатарских и других украинских заключенных, которых она несправедливо задержала», - говорится в сообщении.

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В этой связи американские дипломаты опубликовали тематическое видео о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму. Дипломаты обратили внимание, что, в частности, правозащитник, активист движения «Крымская солидарность» Сайран Салиев находится под стражей с 2017 года, правозащитник, член Крымской контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку - с февраля 2016 года. Каждому грозит лишение свободы сроком до 20 лет по обвинению в терроризме.

Правозащитник, активист движения «Крымская солидарность» Марлен Асанов - под стражей с октября 2017 года, блогер движения «Крымская солидарность» Ремзи Бекиров - под стражей с марта 2019 года. Каждому грозит пожизненное лишение свободы по обвинению в терроризме.

Блогеру движения «Крымская солидарность» Нариман Мемедеминов, который находится под стражей с марта 2018 года, грозит лишение свободы к 7 годам по обвинению в терроризме.

В то же время, Руслан Зейтулаев получил самое большое наказание среди уже осужденных крымских татар - 15 лет по обвинению в терроризме. Он находится за решеткой с января 2015 года.

«Россия, немедленно освободи из-под стражи всех незаконно задержанных украинцев» - звучит призыв на видео.