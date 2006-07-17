Луценко заявляет о возможном захвате помещения парламента

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о возможном блокировании и даже захвате помещения Верховной Рады 18 июля.

"Милиция знает о подготовке к блокированию и возможному захвату помещения Верховной Рады. Мы тщательно отслеживаем ситуацию и будем делать все, чтобы депутаты могли попасть в парламент", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО в интервью "Украинской правде".

При этом он напомнил, что доступ к помещению парламента охраняется Управлением государственной охраны, которое является отдельным от МВД ведомством.

Ю.ЛУЦЕНКО также сообщил, что накануне МВД задержало микроавтобус, в котором были цепочки с замками и деревянными брусьями, что может быть использовано для блокирования доступа в парламент. Министр отметил, что следствие установит, кто был владельцем этих материалов.

При этом министр подтвердил информацию источников "Украинской правды", что это оборудование было завернуто в пакеты с надписью "Пора".