Аваков рассказал, на какой компромисс по границе может согласиться Украина

Министр заявил, что сейчас не Путин готов вернуть Украине контроль над границей.

Правоохранительные органы Украины могут зайти на оккупированные территории Донбасса, когда их покинут незаконные вооруженные формирования. Тогда возможно совместное патрулирование с "представителями территориальных общин".

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков по итогам "нормандского саммита", передает "Громадське".

На уточняющий вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой "народной милицией", которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков просто повторил: "Я же вам сказал - территориальных общин" (на самом деле он сказал "марад", но понятно, что речь шла о "громадах", - ред.).

По словам министра, это очень тяжелый переходный период, который продлится полгода, "но мы готовы пройти". "Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу", - добавил Аваков.

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Он также допустил, что Украина может согласиться на компромисс в отношении контроля над границей и получить его "не за месяц до местных выборов, а, например, за 2 дня".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в "нормандском формате" в Париже предложил создать в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске подгруппу по восстановлению Украиной контроля над границей на Донбассе.